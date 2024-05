Milling käis sel nädalal TV3 saates „Kolmekas“. Intervjuu käigus selgus, et tal on alati olnud äärmiselt tervislikud eluviisid. Näiteks otsustas ta juba teismelisena ära, et tema alkoholi ei joo. „Sain ikka hagu alla korralikult. Ma olin inimeste jaoks friik,“ meenutas ta nooruspõlve. „Kui sa alkoholi ei joo, oled teistsugune,“ viitas ta valdavale suhtumisele ühiskonnas.