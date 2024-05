Ka teine 5Miinuse liige Lancelot tunnistas Kroonikaga vesteldes, et viimane proov oli tema arvates kohutav, kuid tema ei närveeri, sest tema leiab, et tegemist on protsessiga, mida peaks usaldama. „Hetkel on nagu vabalangus,“ viskas ta nalja, kui palusime kommenteerida, et mis siis täpsemalt valesti on.