KROONIKA MALMÖS | Eesti eurodelegatsiooni uus juht Riin Vann terrorismiohust: me pole kordagi tundnud, et oleksime ebaturvalises kohas

Kui Vanni kõige hiljutisemad eelkäijad Rahula ja Mart Normet olid rahvale tuntud juba enne eurorongile astumist, siis delegatsiooni uus juht on seni tegutsenud peamiselt kaamerate taga. Ka Kroonikaga vesteldes tunnistab ta, et pole varem nõnda pikka intervjuud andnud. Vanni kasuks räägib aga see, et ta oli enne uude ametisse astumist kaks aastat olnud Eesti delegatsioonis Rahula parem käsi ning teab Alika ja Stefani käikudest, kuidas tulla Eurovisionilt tagasi vägagi heade tulemustega.