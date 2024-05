INTERVJUU | Marmormaze’i töösuhe Zevakini ja Valtinguga lõppes ootamatult: selle asemel et hind läbi rääkida, otsustasid nad mind lahti lasta

Marmormaze on teinud muusikat juba viis aastat, oma esimese loo laadis ta internetti 2019. aastal. „Mulle tundus, et need artistid, kes mulle meeldisid ja muusikat avaldasid, ei teinud seda piisavalt,“ põhjendas ta enda muusikukarjääri algust.

Oma suurteks eeskujudeks peab Marmormaze Kanye Westi ja Playboi Cartit. „Aga nüüd on mul välja kujunenud päris enda stiil,“ kinnitas Marmormaze. „Ma arvan, et kunsti tehes on tehniline pool tagaplaanil, tähtsam on eneseväljendus – teha asju enda moodi.“ Produtseerimise õppiski ta Marmormaze’i projekti jaoks ära. „Ma ei tahtnud kuskilt YouTube’ist biite võtma hakata.“ Seni on ta avaldanud kaks albumit („All Plugs Go To Heaven“, „From The Mouth Of Madness“) ja ühe lühialbumi („Eesti projekt“).