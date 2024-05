FOTOD | Eurovision sai avapaugu! 5Miinust, Puuluup ja teised tänavused eurostaarid saabusid avatseremooniale mööda türkiissinist vaipa

Avatseremooniale eelnes juba traditsiooniks saanud türkiissinise vaiba üritus, kus kõik eurolaulikud rahvusvahelisele meediale intervjuusid jagasid. Loomulikult tulevad kaamerate ette ka Eestit esindavad 5Miinust ja Puuluup. Samas oli teada, et Iisraeli eurolaulik Eden Golan jätab ürituse vahele. Tema puudumist põhjendati sellega, et 5. mail on Iisraelis holokausti ohvrite mälestuspäev, kuid võib arvata, et Golani puudumises mängib suurt rolli kõrgendatud terrorismioht Malmös, mis on suuresti tingitud Gaza konfliktist.

Põhjus, miks Eurovisioni avatseremooniale eelnev vaip on juba mitmendat järjestikust aastat türkiissinine, on lihtne - lauluvõistluse suursponsoriks on ilutoodete firma Moroccanoil, mille tunnusvärviks on just silmatorkav türkiissinine. Mõne kuu eest spekuleeriti, et just suursponsori nõudmiste tõttu pole tänavuselt Eurovisionilt eemaldatud Iisraelit.