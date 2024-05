OTSEBLOGI JA -FOTOD | Finalistide esitused on tehtud! „Tähtede tähe“ võitja selgub telehääletajate valikuga

Lisaks finalistidele esinevad staadioniroki žanris ka teised selle hooaja tähed Antti Kammiste, Anett Kulbin, Eleryn Tiit ja Carlos Ukareda. Kõik osalejad on viimaste nädalate jooksul läbinud mitmeid muusikalisi väljakutseid ja võlunud publikut oma oskustega kohaneda erinevate stiilidega.

Alati särav ja energiline Tanja Mihhailova-Saar on ületanud „Tähtede täht“ saates kõik muusikalised katsumused, mis on tõestanud tema artistlikku mitmekülgsust. Tanja väljendab oma elevust ja tänulikkust: „Jõuda finaali on iga artisti unistus. Tänan kõiki, kes on mind toetanud. Finaalis loodan pakkuda midagi unikaalset, mis jääb publikule kauaks meelde.“

Oma emotsionaalsete esitustega end publiku südamesse laulnud Ott Lepland on finaali jõudmise üle õnnelik: „See on tunnistus kõvast tööst. Olen tänulik kõigile, kes on mind sellel teekonnal toetanud.“

Saara Nüganen, kes on saates enda sõnul läbinud tõelise artistliku ümbersünni, on finaali eel põnevil. „See saade on mind väga palju arendanud,“ ütleb ta.

Klassikalise muusika esindaja Germán Gholami näitab esmakordselt oma külge rokklauljana. „Klassikalise muusika emotsioonid ja tehniline täpsus kohtuvad finaalsaates roki energiaga, see saab olema vägev,“ mõlgutab ta enne finaali oma mõtteid.

Iga finalist on tänaseks finaaliks välja valinud loo, mida ta saates esitab.

Tanja: Tina Turner - „Proud Mary“

Ott: Foo Fighters - „The Pretenders“

Saara: Kate Bush - „Running Up That Hill (A Deal with God)“

Germán: Queen - „We Are the Champions“

Stuudios jälgib finaalsaadet ekspertide paneel, kuhu kuuluvad Mart Juur, Jaagup Kreem ja Lauri Laubre, kes sel korral punkte ei jaga, vaid võitja selgub telefonihääletuse teel. Hääletusliinid on juba avatud ja vaatajad saavad toetada oma lemmikuid. Saadet juhib Jüri Butšakov.

Hääletusnumbrid Tanja Mihhailova-Saar – 900 7902

Saara Nüganen – 900 7904

Ott Lepland – 900 7906

Germán Gholami – 900 7907 Ühe hääletuskõne hind on 1,20 eurot.