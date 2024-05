PAPARATSOFOTOD | Uus paar? Alika jagas ööklubis kuumi suudlusi tuntud kaksikuga

Täpselt aasta tagasi oli Alika Liverpoolis Eestit Eurovisionil esindamas ning seal oli temaga kaasas ka tema toonane elukaaslane Hendrik. Pärast finaalis saavutatud kuuendat kohta jooksis Alika järelpeol otse Hendriku embusesse ja jagas temaga suudlusi, kuid avalikult ei tunnistanud lauljatar kunagi, et just see noorhärra oli tema peigmees. Mõne kuu eest jõudsid Kroonikani kuuldused, et Alika ja Hendriku teed on läinud laiali.