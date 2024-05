KROONIKA MALMÖS | 5Miinust ja Puuluup lükkasid Eurovisioni avatseremoonial ümber norrakate valeväite

Nimelt rääkisid Norra esindajad Kroonikale, et juhul, kui eestlased peaksid nende poolt palju hääli andma, siis nad oleksid nõus järgmine kord 5Miinusele ja Puuluubile joomismängu kaotama. Eestlased olid norrakate väidetavast võidujutust segaduses, sest nemad said aru, et triumf tuli ikkagi nende õuele. Vaata videost, kuidas miinused ja puuluubid üht kell 4 hommikul kulminatsioonini jõudnud õhtut kirjeldasid!

Samuti uurisime Eesti esindajatelt, et mida huvitavat nende käest pikal türkiissinisel vaibal on uuritud ja mida nad Eesti kohta on rahvusvahelistele fännidele kostnud. Video algab aga krimpsus nägudega, sest Marko Reikop oli meestele andnud just minut varem proovida huvitava maitsega lagritsat.