KROONIKA MALMÖS | Puuluup Eurovisioni teistele folgiartistidele soovitada ei julge: meie skeenes see võistlus karjääri ei mõjuta

Puuluubi liikmed Marko Veisson ja Ramo Teder tõdevad, et folgirahva seast on nad saanud väga erisuguseid reageeringuid Eurovisionil osalemisele. „Kui me hiljuti Ungaris Budapestis esinesime, siis me teatasime kontserdi lõpus, et kui te tahate veel meid näha, siis vaadake Eurovisioni. Tuttav rääkis, et publiku seas oldi väga segaduses, et miks me sinna läheme,“ naerab Marko Kroonikale antud intervjuus.