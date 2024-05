„See näeb äärmiselt kohutav välja.“ Eurovisioni türkiissinise vaiba üritus valmistas fännidele suure pettumuse

Avatseremoonia osaks oli juba traditsiooniks saanud türkiissinise vaiba üritus, kus kõik eurolaulikud rahvusvahelisele meediale intervjuusid jagavad. Põhjus, miks Eurovisioni avatseremooniale eelnev vaip on juba mitmendat järjestikust aastat türkiissinine, on lihtne – lauluvõistluse suursponsoriks on ilutoodete firma Moroccanoil, mille tunnusvärviks on just silmatorkav türkiissinine. Uhket sündmust kanti fännidele üle Eurovisioni ametliku YouTube’i kanali kaudu. Sel aastal oli asi korraldatud selliselt, et esmalt rääkisid eurolaulikud paar sõna siseruumides õhtujuhtidega ning suundusid seejärel õue välisajakirjanikele intervjuusid andma.