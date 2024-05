VIDEO | „Tähtede tähe“ ooperilauljast hõbemedalist Germán Gholami kummutas tema kui hispaanlase kohta kehtiva arvamuse: arvatakse, et ma kindlasti oskan salsat

Finaalsaate looks valis German tuntud Queeni hiti „We Are The Champions“. On Germán ise ka tšempion? „Ma arvan küll, ikka olen,“ muljetas ta pärast oma etteasted Kroonikale antud intervjuus. Ta kiitis lapsi, tantsijaid ja bändi, kes temaga koos esituse ajal laval olid. Freddie Mercury on Germanile eeskujuks ning ooperilauljat paelus see, kuidas tema oma lugusid laval esitas.

Saates võtsid tähed mõõtu nii eurodisko, džässi, muusikalide, ooperi, pungi ja veel mõnes žanris. Germáni jaoks oli keerulisem neist eurodisko, omamoodi huvitav oli ka latiino. „Inimesed arvavad, et ma olen hispaanlane ja kindlasti oskan salsat. Aga hispaanlased, me ei ole tegelikult päris latiinod. Me oleme Euroopa latiinod, aga me ei ole Ladina-Ameerikast,“ rääkis ta kergel huumorinoodil.

Germán on pärit Hispaaniast ja laulab Vanemuise teatris tenorina. Eestisse sattus ta esimest korda juba 2006. aastal ning Vanemuise ooperikooriga liitus ta juba rohkem kui kümme aastat tagasi. Eesti ja Eesti telesaatega on ta ära harjunud. Praegu tegutseb ta vabakutselina ning esineb ka välismaal. Ka Eesti telesaadetega on tal varasemast kogemusi. „Tegelikult on Eesti andnud mulle nii palju. Selle eest olen ma südamest nii-nii tänulik,“ lausus ta.

Milliseid näpunäiteid jagas Germán ooperisaates teistele osalejatele? Mis on kõige väärtuslikum kogemus, mis ta „Tähtede tähe“ saatest kaasa võtab? Vaata lähemalt videost!

