Esmalt rääkisid Nele-Liis ja hommikuprogrammi saatejuhid sellest, kuidas saatejuht Andres Puusepp oli kahtlustanud, et Kiisu maski all on Nele-Liis Vaiksoo. Eilset saadet ta ise ei vaadanud, kuna oli reisilt tulnud, kuid hiljem oli ta teleka taustaks mängima pannud.

Pärast seda, kui saates selgus, et Kiisuks maskeerus just Nele-Liis, sai ta palju sõpradelt ja tuttavatelt palju sõnumeid. „Keegi ei ole mind kahtlustanud, et ma seal olen,“ rääkis lauljanna ja kiitis, et kogu telesaate projekt on tema jaoks olnud lahe.