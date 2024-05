Nördinud Anu Saagim Tallinna liiklusest ja tänavatest: ma ei tea, mis eestlastel viga on...

„Vikerhommikus“ käisid külas Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan ja bravuuritar Anu Saagim, kes mõtisklesid Tallinna liikluse üle. Saagim, kes on kõva jala kõndimise entusiast, ütles, et Eesti pealinna tänavad on koledad. „Meie linn on sitane, olgem ausad. Mitte keegi ei pese neid tänavaid. Ma ei tea, mis eestlastel viga on...“ tõdes Saagim.