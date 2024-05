KUULA | Piletitasku podcast’i 34. osa: Lexsoul Dancemachine: „Publikule tuleb näidata, millise muusika järgi on hea pidu panna!“

Lexsoul Dancemachine’i tead sa ehk selle järgi, et isegi filmis „Tulnukas 2“ oli nende logoga dressid. Aga ehk oled sa kunagi olnud kuskil kontserdil ning mõelnud, kes see nii ägedat muusikat teeb?

Või hoopiski oled sa bändi tulihingeline austaja ning ootad nende esinemisi nagu issanda õnnistust? Igal kolmel moel on sul põhjust rõõmustada, sest 25.05 leiab Krulli kvartalis aset väikene minifestival, kus Lexsoul, Eplik ja Eliit, foodtruck’id ja joogikioskid on juba ootel ning valmis pakkuma sulle parimat õhtut, mida pealinnas sel õhtul võib leida.

Aga kuidas selline kooslus kokku sattus, mis üllatused kavas on ja milline on kõige veidram lugu, mida Lexsouli poisid on pidanud lavalt ette kandma – seda kõike saad kuulata juba Piletitasku podcast’ist.