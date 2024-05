Roosad flamingod, hiigelsuured kilpkonnad ja leemurid: Armin Karu käis abikaasa Kaiaga ümbermaailmareisil seigeldes Richard Bransoni eksootilisel erasaarel

„Ümbermaailmareis on meie unistus Kaiaga olnud pea paarkümmend aastat. Seni on reisi kõige erilisemad hetked olnud seotud Kariibi mere saartega. Lemmikuteks on nii Ameerika Ühendriikide Neitsisaared kui ka Briti Neitsisaared. Seal on lopsaka taimestiku ja kõrgete mägedega saari, kus tekib tunne, et oled sattunud filmi „Jurassic Park“ võttepaikadesse, aga ka sügavaid lahesoppe, kuhu jahiga orkaani ajal randuda. Madal liivasaar Barbuda on näiteks täiesti heleroosat värvi liivaga. Minu arust on need paigad nagu paradiis,“ räägib Armin.