„Finaal on meestest pungil.“ Maskisaate fännid on finalistide valikus pettunud

Pärast saadet leidus nii TV3 Facebooki kontol kui ka „Maskis laulja“ Instagrami kontol kommentaare, kus saate vaatajad pahandasid finaalikoosseisu Puuma, Elevandi ja Pulli üle. „Finaal on meestest pungil,“ kirjutas üks maskisaate vaataja sotsiaalmeedias ja lisas, et tal on kahju, et saatest langes välja nii kena naine. „Ma ei ole šokeeritud, et finaalis on ainult mehed,“ sõnas järgmine televaataja. Temaga nõustunud kommenteerija avaldas, et nii pole võistlus aus.