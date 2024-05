„Olin alguses natukene hirmul, et kuidas publik sellele reageerib.“ Toronto filmifestivalil esilinastus dokumentaalfilm Kelly Sildarust

Dokumentaalfilm „Kelly. Kellegi teise unistus“ räägib siira loo noorest sportlasest, Kelly Sildarust, kes 13-aastaselt võidab X-mängude kulla slopestyle’is, vigursuusatamise kõige ohtlikumal alal. Ta on haruldane talent, kes ilmub justkui mitte kusagil – Eestist, kus selle spordiala harrastamiseks pole ei mägesid ega eeskujusid. Üleöö saab temast taliolümpiamängude medalitele lootva väikerahva lemmik.

Teda juhendas isa Tõnis Sildaru, kes oli spordiala enda jaoks leidnud siis, kus Kelly oli saanud just kahe aastaseks. Neist kahest saavad meediakangelased – imelaps ja isehakanud treener. Kelly on suusarajal uskumatult edukas, kuni pärast pea lõputut triumfide rida purustab vigastus aga unistuse – Kelly jääb eemale olümpiamängudelt, mis pidid plaani järgi olema esimesed tema rekordeid purustavas karjääris. Lisaks tuleb päevavalgele muserdav saladus ja Kelly eduka teekonna varjatud pool. See on Kelly lugu läbi tema enda ja kõrvalseisjate pilgu – ilma filtriteta.

Kelly Sildaru esimesed emotsioonid filmi linastumise järel: „Väga tore, et nii paljud inimesed seda filmi vaatama tulid, kaasaarvatud ka Kanadas elavad eestlased. Kuna tegemist on isikliku ja tundliku teemaga, siis olin alguses natukene hirmul, et kuidas publik sellele reageerib. Kuid kinos oli väga soe vastuvõtt - see tähendab mulle väga palju! Ootan juba väga, millal toimub Eestis esilinastus ja siinne publik saab seda näha, sest ma ise olen filmiga väga rahul!“

Filmi ühe režissööri ja produtsendi Helen Lõhmuse sõnul on tal rõõm, et film ei jätnud publikut külmaks, vaid kõnetas teravalt ning tekitas elavat arutelu nii saali Q&A sessiooni ajal kui ka pärast filmi lõppu. „Inimesed tulid meie juurde, et jagada oma mõtteid, tundeid ja isegi mälestusi oma enda elust. Tundub, et suutsime oma filmiga puudutada valupunkti, mis käivitab olulise vestluse noortespordis varjukülgedest,“ ütleb Helen.