Noorte Eurovisioni esindaja teada! Eestit sõidab esindama 13-aastane lauljanna Tartumaalt

Võitja selgus žürii ja publiku häälte liitmisel. Saate alguses avati hääletusliinid, et oma lemmikut saaksid telefoni teel toetada ka televaatajad. Laste etteasteid hindasid otsesaates laulu- ja muusikaõpetaja Sirje Medell, dirigent ja lauluõpetaja Kadri Hunt, muusik Robert Linna, muusik ja laulukirjutaja Ewert Sundja, koreograaf Alice Aleksandridi ja laste jazzifestival Kräsh peakorraldaja Maris Aljaste. Võitjat premeeriti ülesastumisega ka laste jazzifestivalil Kräsh, sealhulgas saab ta võimaluse esitada duetti Liis Lemsaluga.

Portaal Menu kirjutab, et Annabelle on Tartumaalt pärit 13-aastane noor laulja, kes tegeleb muusikaga juba 6. eluaastast alates. Ta õpib muusikakoolis klaverit, laulustuudios soololaulu ning on osalenud väga edukalt paljudel Eesti ja rahvusvahelistel klaveri- ja laulukonkurssidel.