FOTOD | Annika Lall ja Raivo Öpik esitlesid Vene Draamateatris uut raamatut „Kriminalistika alused“

„Kriminalistika alused“ peamine ülesanne on tutvustada kriminalistika üldosa põhimõisteid ja selgitada nende sisu. „Selle raamatu kirjutamise vajaduse tingis aeg ise, kuna aastakümneid pole ilmunud ühtegi eestikeelset õppematerjali selles vallas. Kuritegevuse arenemisele tuleb ja saab vastu seista, täiustades kriminalistika vahendeid ja meetodeid ning tundes sealjuures põhialuseid,“ tutvustas Annika Lall raamatu kirjutamise vajadust ja toonitas, et nagu maja ehitus saab alguse vundamendist, peaks kuritegude lahendamine põhinema tugevatel alusteadmistel.

Raamatu retsensent Kalle Klandorf tunneb samuti rõõmu uuest raamatust, sest viimane eestikeelne õpik sellel teemal ilmus 1976. aastal professor Herbert Lindmäe sulest. „Mul on hea meel, et autorid pakkusid mulle võimaluse seda raamatut retsenseerida. Kuna pean end pigem endiseks politseitöö praktikuks, oli see väljakutse samavõrra huvitav kui raske. Üldiselt oleme jõudnud ajastusse, kus kuritegevus ei pruugi kasvada kvantitatiivselt, küll aga kvalitatiivselt ning me peame suutma samaväärselt kuritegevuste lahendamisel tasemel olla,“ rääkis Klandorf ja avaldas lootust, et raamat pakub huvi ja harivat lugemist ka laiemale lugejate ringile, mitte ainult otseselt kriminalistikat õppivatele tudengitele.