17 aastat raske haigusega võidelnud Vahur Kersna püsib elus tänu armastusele: eks teadsin, kellega abiellun

Elutööauhind võib kanda endas sõnumit, et nüüd on finito, kobi ahju peale. Vahur Kersna (62) ütleb selle peale muiates, et kui auhinnaga oleks kaasnenud rasvane preemia, siis võinuks seda tõesti ehk niimoodi võtta: „Aga tegelikult olen oma elu ja tegemistega jõudnud sellisesse faasi küll, et ei pea enam mitte midagi tegema. Mitte kellelegi mitte midagi tõestama. Samas, oma kogemuste, teadmiste, oskuste ja võimete pinnalt ma kindlasti võin veel mõned saltod visata.“'