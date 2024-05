Kohe-kohe taas ametlikult vaba ja vallaline! Britney Spearsi abielulahutus jõudis lõpule

People’i andmetel on Britney Spears ja Sam Asghari jõudnud enda lahutusprotsessis viimaks konsensusele.Britneyst ja Samist sai ametlikult paar 2017. aasta alguses ning abiellusid 2022. aasta juunis. Paari jõudis abielus olla vaid 14 kuud, kui nad mõistsid, et ei sobi kokku ning otsustati lahutus sisse anda. Lahutusprotsess kestis üheksa kuud, sest Asghari nõudis abieluvaralepingus muutusi läbi viia. Asghari arvas, et ta peaks lahutuse jõustudes saama suurema rahasumma, sest tema sõnul oleks ta „pidanud saama kompensatsiooni kõige eest, mida ta Britneyga koos olles läbi elas“.

Uued andmed kinnitavad aga, et abieluvaralepingus muudatusi ei tehtud ning allikate väitel jõudsid Spears ja Asghari sõbralikult kokkuleppele. Ka kinnitas allikas, et Asghari ei ole rahahädas, nagu varem väidetud on. „Britney ei maksa tema renti. Teade, et ta on rahahädas, on vale.“