Suri „Titanicu“ ja „Sõrmuste isanda“ staar Bernard Hill

Äsja meie seast lahkunud Hilli tuntuimad rollid olid 1997. aastal Oscari võitnud filmis „Titanic“ (kapten Edward Smith) ja „Sõrmuste isandas“ (kuningas Théodeni). Hilli läbimurderolliks võib lugeda BBC teledraamas „Boys from the Blackstuff“ Yosser Hughesi kehastamist.

Ka „Sõrmuste isanda“ režissöör Peter Jackson tegi sotisaalmeediasse Hillile pühendatud järelhüüde. „Raske on ette kujutada maailma ilma Bernard Hillita – öelda, et ta oli elurõõmust pakatav, on alahinnatud. Ta oli üks naljakamaid ja vaimukamaid inimesi, kellega mul on olnud õnn koos töötada.“