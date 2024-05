KROONIKA MALMÖS | Rootslaste odav korraldus annab tunda ka pressikeskuses. Kallist kingikotist on alles vaid joogipudel

Minu esimene Eurovision ajakirjanikuna oli 2019. aastal Tel Avivis. Toonasest ajast on meeles see, kuidas pressikeskus tundus nagu unelm - igal pool oli mõni sponsorinurk, kus sai ägedaid ülesandeid või asju proovida ja tagasi koju lennati suurte kingikottidega. Ajakirjanike poputamine jätkus veel mitu aastat, kuid möödunud aastal Liverpoolis ilmnesid esimesed märgid sellest, et rahakraanid nii korraldajatel kui ka sponsoritel hakkavad kokku tõmbama.