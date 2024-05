Ajutine elukorralduse muutus? Põhjanaabrite hokitähega pika lahutussaaga läbielanud Helena Koivu naasis Soome

Soome endise hokitähe Mikko Koivu ja tema Eestist pärit laste ema Helena lahutus jõustus USAs Minnesota osariigi kohtus tänavu jaanuaris. Kuigi paar on ametlikult lahus juba ammu, kraaklesid nad kohtus nii laste hooldusõiguse kui ka kuriteokaebuste pärast. Pärast lahkuminekut jäi Helena elama Ameerika Ühendriikidesse, Mikko ning paari kolm last kolisid aga Soome. Helena on selle sammu üle järjepidevalt võidelnud, kuna laste senine elu on olnud seotud USAga, samuti on ta lastest seetõttu palju eemal.