Suur muutus tulekul: Harry 5-aastast poega Archiet ootab ees märgiline sündmus

Prints Harry ja Meghan Markle’i poeg sündis 6. mail 2019. aastal Londonis Portlandi haiglas. Kui tavapäraselt on kuninglikel peadel tutvustada oma last nii, et beebiga poseeritakse haiglatrepil fotograafidele, siis Meghan ja Harry valisid oma poja tutvustamiseks teise tee. Paar otsustas meediale tutvustada oma last kaks päeva pärast tema sündi uhkes Windsori lossis.