Kuhu jäid suured staarid? New Yorgis toimunud moepidu Met Gala üllatas kuulsuste vähesusega

Met Gala on eelkõige tuntud sellepoolest, et sinna kohale tulnud kuulsused kannavad tuntud moeloojate loomingut, mis peaks sobituma igal aastal vahelduva teemaga. Tänavuseks teemaks oli „Sleeping Beauties: Reawakening Fashion“ ja dresscode’iks on The Garden of Time. Eesti keelde tõlgituna tähendab see ajatut ilu. Suurt moepidu võõrustab Vogue’i peatoimetaja Anna Wintour ning sel aastal kutsus ta kaasõhtujuhtideks Zendaya, Jennifer Lopezi, Bad Bunny ja Chris Hemsworthi.