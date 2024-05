„Juba üsna varases eas teadsin, et tahan saada näitlejaks. Minu unistus pääseda õppima teatrikooli täitus teisel katsel, enne seda aga õppisin Tartu Ülikoolis taani filoloogiat,“ avaldab Mitt-Pichen sotsiaalmeedias.

„Teatrikooli esimesel kursusel sain aru, et mul on küll tugev sisemine tahe saada suurepäraseks näitlejaks, ent mu füüsilised eeldused pole selleks just kõige tugevamad. Peamise puudusena toodi minu puhul esile mu nõrk ja väikese ulatusega hääl, mille treenimise seadsin enda jaoks esikohale,“ avaldab näitleja, kuidas hakkas õppima ja treenima oma puudusi.