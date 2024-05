See on energia, millega me oleme siia maailma tulnud ja ka lahkume siit maailmast. Kohatu on vahepealses elus selle üle ilkuda. Võimsat seksuaalenergiat saab kasutada oma tervise parandamiseks ja eluenergia suurendamiseks. Inimesed, kes kiirelt raugastuvad, on oma seksuaalenergiat palju raisanud. Muide, Mantak Chia retriidil tegeletakse ka seksuaalse ja tervendava armastuse praktikatega – õpitakse, kuidas seksuaalenergiat kehas kasvatada, täiustada, transformeerida, panna ringlema ja talletada.