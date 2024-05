Mallu ja Kristina Pärtelpoja vestlusõhtu külastaja süüdistab naisi liigses labasuses. Treimann: ma ei ole uhke, et selline mats olen

Nimelt kirjutab Meelelahutusauhindadel aasta suunamudijaks kandideeriv Mallukas, et üks vestlusõhtu külastaja süüdistab teda ja Kristina Pärtelpoega liigses labasuses. „No per**e, ei ole ikka küll n***i!“ sõnab naine oma Instagrami storys, kui lugu sisse juhatab.

„Paar nädalat tagasi saime me ühe päeva jooksul KAKS negatiivset tagasisidet oma vestlusõhtule. Need polnud isegi sama vestlusõhtu, vaid lausa kahe erineva vestlusõhtu kohta,“ kirjutab Mallu ja lisab: „Peale igat jumala vestlusõhtut saame me mitu kuni mitukümend kirja, et super tore õhtu oli, aga vot need kaks negatiivset painavad natukene siiamaani,“ avaldab naine.

„Mõlema tagasiside oli tegelikult suhteliselt sarnane – roppusi olla liiga palju. Ja selle süü, kallid sõbrad, pean mina küll enda õlgadele võtma, sest ma olen kindel, et Kristina ropendab minust tunduvalt vähem, kui üldse,“ tunnistab Mallukas ja arvab, et tal on lihtsalt mingi kaasasündinud Tourette’i sündroom. „Või miskit, sest alates sellest päevast peale, kui mu armas ema mind rääkima õpetas, olen ma mingisugust paska enda suust välja ajanud ja see on fakt,“ lisab ta.

„Aga podcastis ma arvasin ise, et on aru saada, millise räpase suuga väike väänik ma olen ja seetõttu ma üldse ei arvanud, et mu labasused kellelegi üllatusena tulevad. Ja ärge saage valesti aru, ma ei ole uhke, et ma selline labane mats olen, vaid ma lihtsalt ei saa sinna midagi teha, andestage!“ ütleb ta vabanduseks.