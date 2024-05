Kuigi varem on Lanceloti abikaasa rasedusest meedias vaid muude allikate põhjal räägitud, siis Kroonikale kinnitab räppar, et beebiuudis vastab tõele. Kuigi algselt levisid jutud, et 5Miinuse liikme pere saab lisa täpselt lauluvõistluse ajal, siis tegelikult see nii ei ole - natuke aega peaks neil selle kiire asjaga veel olema.