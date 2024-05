KROONIKA MALMÖS | Kõige pöörasemate eurofännidega kohtunud 5Miinust ja Puuluup riskisid lavalt maha kukkumisega

Nimelt on Eurovisionil tavaks saamas kõige populaarsema fännisaidi Wiwibloggsi avalikud salvestused, kuhu nad euronädala jooksul riikide esindajaid endale külla kutsuvad. Täna jõudis kätte eestlaste kord ning Malmö suurima kaubanduskeskuse katusel said nad väga palava vastuvõtu osaks.

Pärast Wiwibloggsi küsimustele vastamist pidid mehed ka viisijupi üles võtma, kuid selleks, et rahvale show’d teha otsustasid mehed mõne ruutmeetri suurusel laval teha järgi Eurovisionile mõeldud vaatemängu. Kuna meestel tuli vahepeal ka tantsima hakata, tähendas see suur segadust mikrofonidega ja mitu korda riskisid hoogu läinud mehed sellega, et keegi kukub lavalt lihtsalt maha. Vähemalt oli rahvusvahelisel publikul lõbu laialt ja võib julgelt pakkuda, et ükski teine riik pole nii hingestatud esinemist Wiwibloggsi laval teinud.