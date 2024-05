SPIKKER ÕHTUKS | Milliseid riike ennustatakse esimesest Eurovisioni poolfinaalist edasi?

Juba täna südaööl selguvad 10 riiki, kes pääsevad edasi 68. Eurovisioni esimesest poolfinaalist. Kahjuks või õnneks on maailma tähtsaimal lauluvõistlusel saanud tavaks see, et kihlveokontorid suudavad suhteliselt täpselt ennustada ette need kümme riiki, kes pääsevad edasi.