OTSEBLOGI JA -FOTOD MALMÖST | Satanistlikud rituaalid, suudlevad mehed ja Islandi Synne Valtri. Kes pääsevad edasi Eurovisioni esimesest poolfinaalist?

Juba täna südaööl selguvad 10 riiki, kes pääsevad edasi 68. Eurovisioni esimesest poolfinaalist. Kuigi Eesti tänases otsesaates ei osale, siis Kroonika annab oma garantii, et rootslased on korraldanud ühe vägevaima show, mida viimaste aastate jooksul on Eurovisionil nähtud.