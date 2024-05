INTERVJUU | Eurovisioni favoriit Baby Lasagna võitleb külma tuulega: pean kogu aeg valuvaigisteid sööma

Horvaatia staar Baby Lasagna on proovides olnud järjekindel, tema esinemine on enesekindel, pilkupüüdev, aga mitte liiga lihvitud. Ka tema tantsuliigutustest levivad videod on talle suure teene teinud. Kui eestlaste leivanumber on tants „Veisson“, siis Horvaatia esinejate signatuurliigutus on n-ö käepumbatants. „See, mis Horvaatias toimus, oli pöörane, kui me võitsime. Inimesed kogunesid väljakule, tantsisid mu tantsu ja elasid kogu hingest kaasa. Sotsiaalmeedias oleme saanud suure poolehoiu osaliseks,“ ütleb Baby Lasagna laulja Marko Purišić Kroonikale. „Kui muidu suhtuvad horvaadid Eurovisionisse ükskõikselt, siis sel aastal on nad väga elevil. Tahan, et mu rahvas oleks minu üle uhke,“ sõnab ta.