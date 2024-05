Puuluubi liige Ramo Teder oma adopteeritud lapsest: saame väga hästi läbi

Nimelt lapsendas Sabati sealt tema Taani perekond ning ka Ramol on lisaks kahele bioloogilisele lapsele üks adopteeritud tütar just sellest Aafrika riigist. Ramo räägib, et kolis 2000. aastal Soome ja kohtus seal oma abikaasaga. „2001. aastal saime bioloogilise lapse,“ räägib Ramo. Tema sõnul oli naise sünnitus pikk ja raske ning pärast seda ta rohkem lapsi ei saanud.