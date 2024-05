Suri näitleja Evald Aavik

Tartu Uus Teater kirjutab järelehüüdes: „Sattusime õnneliku juhuse kaudu kokku 2008. aastal, kui Ott Aardam kutsus Sind mängima teatri esiklavastusse „Sadama võim“. Pärast seda tulid uued rollid lavastustes „Ird, K.“, „Raudmees“, „Opus Geographicum“, „Äralennuväli“ ja „Evaldi tekk“. Oma hääle andsid lavastustesse „Odysseia“ ja „BB ilmub öösel“. Polegi nii palju, mõni näitleja on teinud meil rohkem rolle. Aga Sinu kohalolu ja isiksus, Su saaremaine tihedus on jätnud kõik koos tehtud tööd sügavalt meelde. Sinuga koos oldud aeg oli alati kvaliteetne. Su jutt ja mälu oli alati terav, Su kohalolu Tartu Uue Teatri ajaloos on olnud asendamatu ja hindamatu. Aitäh selle aja eest! Head teed!“