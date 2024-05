FOTOD | Rahvas avaldas Eurovisioni esimese poolfinaali ajal Malmö tänavatel Palestiinale toetust

Juba paar nädalat enne Eurovisioni algust hakati Rootsi ja rahvusvahelises meedias rääkima sellest, et tänavune Eurovision möödub kõrgendatud terrorismiohu varjus. Kohalik politsei on saanud lisajõude isegi Taanist ja Norrast ning Malmös ei saa pea kuskil jalutada ilma, et silmapiiril oleks mõni võimu esindaja.

Vahetult enne esimese poolfinaali algust Eurovillage’isse jõudnud Kroonika fotograafi võtsid vastu kümned Palestiina lipud - osad olid neist kaasas füüsilisel kujul, mõned neist joonistati graffitiga seinale vahetult enne Eurovisioni. Siiani pole Gaza konfliktist tulenevaid vahejuhtumeid Malmö tänavatel olnud, kuid on teada, et neljapäeval aset leidva teise poolfinaali ajaks on kohalikud Palestiina toetajad planeerinud suure meeleavalduse. Rootsi meedia andmetel võib selles osaleda kuni 40 000 inimest. Põhjus, miks protesteerimine just sel ajal läbi viiakse, on selge - teises poolfinaalis astub Eesti esindajate kõrval üles ka Iisraeli lauljatar Eden Golan.