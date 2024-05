Padarid veetsid eraldi aega: Lauren osales kevadjooksul üksi, Tanelit märgati palja ülakehaga pidutsemas

Jutud sellest, et eelmisel suvel abiellunud sisulooja Lauren Padari (28) ja rokkar Tanel Padari (43) kooselu varjutavad tumedad pilved, on ringelnud juba mõnda aega. Möödunud pühapäeval toimunud Kõrvemaa kevadjooksul märgati Laurenit abikaasa Tanelita. Tundub, et Tanelil oli tähtsamatki teha. Päev enne kevadjooksu märgati Tanelit ühel erapeol ja ringlema hakkasid seal tehtud videod sellest, kuidas kahe lapse isa palja ülakehaga pidutseb.