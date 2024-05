Pärast suhtesaadet Pakri saarelt Saaremaale kolinud Maarek: kõik ei ole nii, nagu teleris tundub

Gruusia reisil sai selgeks, et Maareku ja Katrina suhtes on mõra. Nimelt jäi Katrina suveks Pakri saarele koos Maarekuga, kuid sai ehmatuse osaliseks, kui mees sattus Saaremaal pere külastades tsüklisse. „Saarel peetaksegi jaane pikalt,“ teatas Maarek. Katrina sõnul ei olnud käitumine, mida ta nägi, mehelik ja ta ütles, et ei soovi mehega ei suhet ega ka sõprust. „Eks mul on magamata öid olnud,“ nentis Maarek saates kurvalt. Finaalsaate eetrist on möödas kolm nädalat ning Maarek nendib Kroonikale, et olukord on samasugune nagu finaalosa ajal: ta elab ilma Katrina ja naiseta.