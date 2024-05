Muusikamaastikul on hiljuti tülli pööranud räpparid Kendrick Lamar ja Drake. Tülisse on kaasatud ka teisi mainekaid muusikuid. Nad mõlemad on tulnud välja mitme looga, kus üksteist mõnitavad, alandavad ja teineteise mainet proovivad õõnestada.