VIDEO | Uhke maastur sünnipäevaks! Janek Õiglane tegi abikaasale suure kingituse: üllatasin teda millegagi, mida ta väärib

Janek üllatas oma abikaasat sünnipäeva puhul uue ja uhke autoga. Kümnevõistleja kinkis Kendrale luksusliku musta värvi Kia maasturi ja jagas kingituse tegemisest südamlikku videot sotsiaalmeedias.

Esmalt on Kendral videos silmad kaetud, kuid siis saab ta silmakatte ära võtta ja näeb enda ees autot. Ta on kingitusest vägagi üllatunud ning valab rõõmupisaraid. „Ei ole võimalik!“ ütleb Kendra kingitust nähes. Videost on seejärel näha, kuidas Kendra auto juures väikest rõõmutantsu tantsib.

„Mu naine väärib tervet maailma ja ma olen väga õnnelik, et ta mu kõrval on,“ kirjutas Janek sotsiaalmeediasse postitatud video juurde.

Janek selgitas TikTokis, et hetkel on tema abikaasal Kendral pooleli viimane semester juurakoolis. „Stressitase ja pinge on väga kõrgel,“ kirjeldab ta abikaasa praegust elurütmi. „Minu eesmärk oli teha tema sünnipäev eriliseks ja üllatada teda millegagi, mida ta väärib. Tema reaktsioon oli nii armas ja imeline,“ kirjutab Janek, kuidas Kendra ta kingitusele reageeris. „Palju õnne, mu imeline abikaasa. Sa oled parim!“

Janeki ja Kendra suhe tuli avalikuks siis, kui Janek 2019. aastal Kroonikale antud intervjuus, et ta ei ole enam vaba mees. Vahva juhuse kaudu ehk tänu Johannes Ermile oli ta kohtunud ameeriklanna Kendraga. Toona oli suhe alles alanud, kuid nüüdseks on teada, et Kendra oligi „see õige“.

2021. aasta suvel laskus Õiglane Kadrioru pargis ühele põlvele ja palus oma palus kallima kätt. Aasta hiljem ütlesid nad oma jah-sõna Dominikaani vabariigis peetud uhkel pulmapeol. Eelmise aasta juunis tähistas rahvusvaheline paar oma esimest pulma-aastapäeva.