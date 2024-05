EOK president Urmas Sõõrumaa Eesti olümpiakostüümide kriitikast: kuidas 60sed arvavad teadvat, mis riided 20aastastele sobivad?

Kollektsioonis on spetsiaalselt välja töötatud ja 100% ümber töödeldud teksatooted ja Upmade- sertifikatsiooni saanud taaskasutatud T-särgid. Äsja Bangladeshis rõivaste tootmise protsessi jälgimas käinud Aus selgitas Fotografiskas toimunud rõivaesitlusel, et Team Estoniale töötati välja täiesti uut tüüpi teksakangas. „Reet on väga hea disainer ning sel aastal vaatasime praktilist poolt,“ lisab EOK president, kes on enda sõnul käinud olümpiaüritustel 2001. aastast. „Mul on terve kapp täis neid vanamoodsaid pintsakuid, mida hoiad pärast 10–15 aastat ja siis paned need kuskile laonurka või viskad ära. Selle kollektsiooni kergus ja lihtsus on hea, sest see on teadupoolest suveolümpia ning kuumade ilmadega on sellist kangast suurepärane kanda. See on äge ja noortepärane,“ lausub Sõõrumaa.