Skandaal Soomes: raadiohääl otsustas Eurovisioni tõttu töölt lahkuda

Euroopa Ringhäälingute Liit on varem teatanud, et Iisraelil on lubatud konkursil osaleda, kuna Eurovisioon on mittepoliitiline sündmus. Koivisto ei nõustu EBU väitega. „See pole tõsi. Ukrainat rünnanud Venemaa arvati silmapilkselt konkursist välja, kuid praegu pole enam kui 10 000 mõrvatud last piisavalt suur põhjus, miks sama Iisraeliga teha,“ leiab soomlane.