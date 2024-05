Prints Harry saabus Ühendkuningriiki. Isa Charles temaga kohtumiseks aega ei leia

Sussexi hertsog prints Harry maandus 7. mail Ühendkuningriigis üksinda. Harry abikaasa Meghan Markle ja paari kaks last seekord temaga ei liitunud. Harry võttis pika tee Ameerikast Ühendkuningriiki ette seetõttu, et täna tähistatakse tema algatatud heategevusliku spordivõistluse Invictus Gamesi kümnendat aastapäeva. Invictus Gamesiga austatakse vigastatud sõjaväelasi ja veterane, pidustused toimuvad sedapuhku Londonis. Täna peetakse Püha Pauluse katedraalis mängudele pühendatud jumalateenistus, kus näitleja Damian Lewis loeb ette luuletuse „Invictus“.

Kaugelt kohale lennanud prints Harry lootis oma lühikese reisi jooksul kohtuda ka vähiga võitleva isa kuningas Charlesiga. Viimati nägid isa ja poeg teineteist veebruari algul, kui Harry lendas Ameerikast kohale pärast seda, kui Charlesi vähidiagnoos avalikkuse ette tuli. Hea võimaluse kohtuda annab ka see, et Harry viibib ühe ürituse tõttu üsna isa lähedal – ta on ainult viie kilomeetri kaugusel oma isast, kes asub Clarence House’is.