Teet Margna eksis liikluses: palun vabanda, sõitsin oma bemmiga tõesti kogemata sealt märgi alt läbi

„Kas see on kohalikule tegelikult kahesuunaline? Just tegi sama austatud telemees Teet Margna oma bemmiga. Kas peaks edaspidi ise hoolsam olema ja pilku pöörama, sest autod võivad igast suunast läheneda?’’ esitas Aljaste grupis küsimuse. Ta lisab, et ta muidu eriline pea ees maailmaparandaja ei ole, aga mure tekib siis, kui ta liikleb lapsevankriga või on tänaval omapäi liiklevad lapsed.