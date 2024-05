Halastamatu andmine | Lexsoul Dancemachine ning Vaiko Eplik & Eliit mängivad end tühjaks

Lexsoul Dancemachine – pidurdamatu funk-rong

Lexsoul Dancemachine on kuueliikmeline funk-souli kamp Telliskivi karmidelt tänavatelt. 100% märja särgi garantii! Ansambel on aastast 2013 mänginud nii Eestis kui ka välismaal ning on tänaseks salvestanud kolm albumit ja ühe EP. Lexsoul on halastamatu rütmi ja vääramatu hooga funk-rong, mis viib alati kaugemale, kui rööpad ulatuvad.