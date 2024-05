ÜLEVAADE | Drake’i ja Kendrick Lamari diss-lugude kuulamisnumbrid: kumma räpparitest tituleeriks rahvas kevade suurima räpilahingu võitjaks?

Märtsis alguse saanud räpilahing Drake’i ja Kendrick Lamari vahel muutus möödunud nädalal eriti intensiivseks. Algselt oli kahe räppari vahelises tülisse segatud ka J. Cole, kes küll otsustas räpilahingu üsna varajases faasis vabandada ning neutraalseks jääda. Tänaseks on andnud räpparid välja kümme solvamislugu teineteise kohta: Kendrick viis, Drake neli, J. Cole ühe. Ka on proovinud solvamislugude rongile hüpata Kanye West (Ye) ja Rick Ross, kes küll pole enda avaldatud looga erilist tähelepanu pälvinud. Fännid on keskendunud just Drake’ile ja Kendrickule, tõstatades küsimuse, kumb neist lahingu võidaks.