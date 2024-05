Eesti ühest kuulsaimast drag queenist saab raadiosaatejuht: kriitikat ma ei karda

Drag’iks nimetatakse soo väänamise kunstistiili, kus inimene riietub viisil, mis utreerib vastassoo soolist identiteeti. Drag-kuvandit iseloomustavad tavaliselt üle võlli jumestus, suured parukad ja hullumeelselt julged kostüümid. Sellise väljanägemisega esitatakse erinevaid lavanumbreid – kõige populaarsem on tuntud artistide parodeerimine, ent esitatakse ka stand-up kavasid. Täna on Vilita ja tema partner Nordika ühed nõutumad ning armastatumad drag queenid Eestis.

Kuidas sai Vilita sellise eksklusiivse pakkumise asuda raadiosaadet juhtima? „Sellega oli põnev lugu! Ma sõitsin tööle sama päeva hommikul ja kuulasin KISS FMi, kust mängis minu enda lugu „All Parts Of Me“ ja mõtlesin, et megaäge oleks olla raadios saatejuht. Sama päeva pärastlõunal sain pakkumise KISS FMilt. Ma arvan, et manifesteerisin seda ja see jõudiski minu õuele. Ma ei mõelnud sekunditki ja nõustusin otsekohe,“ räägib ta Sky-le.