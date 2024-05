Teineteist leidnud TV3 uudisteankrud vürtsitavad suhet Norra mägede vahel

„Oleme kolmekesi: mina, Liisa ning Liisa ema Merike, kes elab Norras,“ selgitab Terras. Ta lisab, et idee Norrasse minekuks tuli Liisa poolt.

Kroonika ajakirjanike ja piltnike tähelepanu pälvisid EFTA galal TV3 uudistesaate ankrud Liisa Aadussoo ja Sander Terras. Kroonikale teadaolevalt on „Seitsmeste uudiste“ saatejuhid teineteist leidnud.

Ka galal oli märke, et midagi nende vahel on. Tähelepanelikud Kroonika ajakirjanikud märkasid, et Liisa ja Sander olid tõelised turteltuvid ja kudrutasid armsalt koos.