KLÕPS | Ebatavaline vaatepilt! Tom Cruise tõi enda ja Nicole Kidmani adopteeritud lapsed pärast aastatepikkust pausi taas avalikkuse ette

Haruldase grupifoto, kus Tom Cruise koos adopteeritud laste Isabella ja Connoriga poseerib, on tehtud hokimängul eelmise aasta detsembris. Pilti jagas enda Instagramis endine NFL-i mängija Derrick Brooks ning viis kuus hiljem sattus see Cruise’i fännide luubi alla.

Pildi all nentis Brooks, et oli Cruise’i kohalolust väga meelitatud ning proovis „käituda normaalselt“, et mitte liiga elevil näida. Cruise ise oli pildi koos ole lastega väga rõõmsas meeleolus. Pildil asub Connor Cruise kõige ees paremal ning brünetti Isabellat on näha tagapool, keskel.

Cruise’i ja Kidmani adopteeritud lapsed Connor ja Isabella ei ole avalikkuse tähelepanust hoolinud ning on seda soovinud vältida. On teada, et Isabella naudib kunsti ning on joonistanud juba väiksest saati. Connor naudib aga golfimängu ja kalastamist.

Tom Cruise oli Austraalia näitlejanna Nicole Kidmaniga abielus aastatel 1990–2001. Paar kohtus filmi „Days Of Thunder“ võtetel. Us Weekly andmetel abiellus paar vähem kui aasta pärast abielulahutuse lõppu Mimi Rogersiga jõululaupäeval peetud privaatsel tseremoonial. Paari lahkumineku põhjus on tänaseni teadmata, kuid allikate väitel läksid Cruise ja Kidman lahku erinevate religioossete vaadete tõttu.